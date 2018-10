Un premio alle app per migliorare il Sud, il concorso di Forum PA

Sono aperte fino al 26 ottobre le candidature al Premio «APP4Sud», promosso dal Forum delle Pa nell’ambito dell’evento «Porte aperte all’innovazione», che si terrà a Palermo il 14 e 15 novembre. Il contest premierà le migliori app che valorizzano e portano benefici alle comunità che si trovano nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia

Le tecnologie - riprota una nota del Forum Pa - possono portare benefici tangibili a territori e comunità, modificare l’interazione tra amministrazioni e cittadini, valorizzare risorse e far nascere opportunità. Tra queste tecnologie, le app sono protagoniste: strumento di facile accesso, vista la diffusione degli smartphone, semplici da usare e di impatto immediato. Quali sono le migliori app pensate per raccontare e valorizzare il territorio delle regioni del Mezzogiorno? Per scoprirlo FPA lancia il Premio “APP4Sud”, un contest on line che appunto vuole individuare e promuovere app dedicate ai territori di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, che siano in grado di integrare la dimensione tecnologica con le metodologie di narrazione e coinvolgimento dell’utente.

Il Premio è promosso da Fpa in occasione dell’evento che si terrà ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo il 14 e 15 novembre prossimi, prima tappa di un festival itinerante per raccontare come le politiche di coesione sostengono l’innovazione nelle Regioni del Mezzogiorno. Durante la manifestazione si terrà la premiazione delle app selezionate dalla giuria e i premiati potranno esporre le proprie soluzioni in un’area dedicata. Si tratta di «un modo nuovo per raccontare l'innovazione nelle regioni del Mezzogiorno, con un riferimento ben preciso: l'attuazione delle politiche di coesione - commenta Gianni Dominici, direttore generale di FPA -. Grazie a queste risorse, infatti, si possono realizzare davvero cambiamenti tangibili all'interno dei nostri territori e comunità, ma non tutti lo sanno perché non viene raccontato a sufficienza».

Le candidature giudicate valide saranno valutate sulla base di diversi criteri: innovatività della tecnologia utilizzata e della metodologia applicata (gamification, storytelling etc...); pubblica utilità e replicabilità in altri contesti e territori; valorizzazione del territorio e creazione di sviluppo equo e sostenibile; efficacia comunicativa del materiale inviato. Possono essere candidate app relative a quattro ambiti, individuati a partire dai focus dello sviluppo equo e sostenibile: Lavoro, legalità e lotta alle diseguaglianze; Reti, Infrastrutture e gestione del territorio; Innovazione digitale e sostenibile; Cultura, istruzione e sviluppo delle competenze. Per candidarsi (entro il 26 ottobre) si deve compilare il form di registrazione presente sul portale Forum Pa Challenge.