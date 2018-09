BARI - Il Tribunale di Catania ha emesso un decreto di sequestro e confisca, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, di una serie di beni nei confronti dell’editore e direttore del quotidiano La Sicilia, Mario Ciancio Sanfilippo. Il valore dei beni, in corso di quantificazione, è di almeno 150 milioni. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Catania. Il sequestro finalizzato alla confisca di oltre 150 milioni di beni disposto dal Tribunale di Catania su richiesta della locale Dda riguarda l’intero gruppo editoriale che fa capo a Mario Ciancio Sanfilippo. Il provvedimento riguarda, tra l’altro, anche

la maggioranza delle quote della 'Gazzetta del Mezzogiorno' di Bari e due emittenti televisive regionali, 'Antenna Sicilia' e 'Telecolor'. Il Tribunale ha nominato dei commissari giudiziari per garantire la continuazione dell’attività del gruppo: si tratterebbe del commercialista Angelo Bonomo e del prof. Luciano Modica (docente di Matematica all'Università di Pisa ed ex sottosegretario all'istruzione nel Governo Prodi), entrambi di Catania.

LA POSIZIONE DI CIANCIO - «Nell'ambito del procedimento di prevenzione a mio carico - dice Mario Ciancio Sanfilippo - ritenevo di avere dimostrato, attraverso i miei tecnici e i miei avvocati, che non ho mai avuto alcun tipo di rapporto con ambienti mafiosi e che il mio patrimonio è frutto soltanto del lavoro di chi mi ha preceduto e di chi ha collaborato con me. Ritengo che le motivazioni addotte dal Tribunale siano facilmente superabili da argomenti importanti di segno diametralmente opposto, di cui il collegio non ha tenuto conto». Ciancio Sanfilippo aggiunge: «I miei avvocati sono già al lavoro per predisporre l’impugnazione in Corte di Appello». «Sono certo - spiega - che questa vicenda per me tristissima si concluderà con la dovuta affermazione della mia totale estraneità ai fatti che mi vengono contestati, come dimostra la mia storia personale, la mia pazienza e la mia ormai lunga vita nella città di Catania».

Mario Ciancio Sanfilippo, che è anche l'editore, si è dimesso dall’incarico, dopo il decreto di sequestro e confisca dei suoi beni. Anche il figlio Domenico si è dimesso dall’incarico di condirettore. La notizia è stata data nel corso di un’assemblea di redazione. L’assemblea dei soci della Domenico Sanfilippo editori ha nominato nuovo direttore Antonelo Piraneo, attuale caporedattore del quotidiano

GIORNALISTI GAZZETTA: PROCEDURE NON COMPROMETTANO IL GIORNALE - Ecco il documento approvata dall'assemblea di redattori de La Gazzetta del Mezzogiorno: «I giornalisti de La Gazzetta del Mezzogiorno esprimono preoccupazione per gli avvenimenti che vedono coinvolto l'editore Mario Ciancio Sanfilippo. Nel ribadire pieno rispetto e fiducia nei confronti dell'operato della magistratura, i giornalisti de La Gazzetta del Mezzogiorno si augurano che le necessarie procedure giudiziarie non compromettano l'esistenza della Testata.

La Gazzetta del Mezzogiorno ha sempre assicurato la corretta e libera informazione svolta con estrema dignità da tutti i suoi giornalisti nell'interesse esclusivo delle comunità di Puglia e Basilicata. I giornalisti auspicano altresì che la situazione venutasi a creare non penalizzi ulteriormente i lavoratori tutti della Edisud Spa già da alcuni anni alle prese con tagli occupazionali, cassa integrazione e altri sacrifici economici».

IL SOSTEGNO DEL MINISTRO LEZZI - «Inchiesta per mafia ha portato a sequestro di @lasiciliait, maggioranza quote di @GazMezzogiorno e altre emittenti. Brutta notizia per informazione al Sud: sono vicina ai lavoratori delle testate, che spero possano proseguire il lavoro mentre magistratura conclude il proprio». Lo scrive su Twitter il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, commentando il decreto di sequestro e confisca, per circa 150 milioni di euro, emesso nei confronti dell’editore Mario Ciancio Sanfilippo.

LA PREOCCUPAZIONE DI FNSI E ASSOSTAMPA - «La Federazione nazionale della Stampa italiana, l’Associazione Siciliana della Stampa, l'Associazione della Stampa di Puglia e l’Associazione della Stampa di Basilicata esprimono preoccupazione per il sequestro del quotidiano 'La Sicilià, della maggioranza delle quote azionarie della 'Gazzetta del Mezzogiorno' e delle emittenti televisive Telecolor e Antenna Sicilia, disposto dalla Dda di Catania nell’ambito della confisca di beni nei confronti dell’editore Mario Ciancio Sanfilippo». «Ferme restando le esigenze di indagine e nel rispetto dell’attività degli inquirenti - è detto in una nota - il sindacato dei giornalisti non può non evidenziare il rischio che tale provvedimento possa mettere a repentaglio la sopravvivenza di aziende editoriali che rappresentano un patrimonio per l'informazione nel Mezzogiorno». «Per questo - è detto ancora - auspica che la situazione venga chiarita e si risolva in tempi brevi e che, nel frattempo, l’attività di gestione dei commissari giudiziari nominati per garantire la continuità delle aziende non pregiudichi l’autonomia delle testate e il regolare svolgimento delle attività redazionali, assicurando la piena operatività anche sotto il profilo del rispetto dei diritti e delle prerogative dei giornalisti e degli altri lavoratori». «Il sindacato dei giornalisti - conclude la nota - si attiverà da subito per incontrare i commissari giudiziari e chiedere garanzie sulla tutela delle testate e sulla salvaguardia dei livelli occupazionali».