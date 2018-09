Damascelli: «L’alleanza con la Lega? Solo uniti possiamo vincere su Bari e Regione»

BARI - Una allegorica montagna sul mare di Giovinazzo come «luogo di concordia in vista di future riscosse». È questa la linea per «Everest 2018», l’evento promosso a Giovinazzo - da venerdì a domenica - dalla Fondazione Italia Protagonista di Maurizio Gasparri e da Forza Italia Giovani. La manifestazione è stata presentata a Bari dal consigliere regionale Domenico Damascelli. «Basta rancori e inutili liti nel centrodestra - spiega -. La nostra tre giorni avrà partecipazioni d’eccezione come quella sabato del presidente del Parlamento Ue, Antonio Tajani, e darà una prova plastica della determinazione di Forza Italia nell’attrezzarsi con la coalizione per vincere le prossime sfide». Il riferimento è alle comunali della prossima primavera in programma a Bari e Foggia, oltre alle regionali del 2020. «Da lunedì bisogna aggiornare il tavolo del centrodestra pugliese per accelerare in vista dell’individuazione di candidati competitivi, che interpretino il nuovo tempo e sappiano allargare la partecipazione».

Gli alleati non saranno tra i relatori della manifestazione, «ma oggi - dice Damascelli - inviterò il segretario della Lega Puglia Andrea Caroppo ad essere presente»: si tratta di un gesto distensivo dopo le polemiche dei giorni scorsi tra il coordinatore regionale dei berlusconiani Gino Vitali e il giovane leader dei salviniani. Sulla querelle Damascelli puntualizza: «A chi ci chiede se l’alleanza con la Lega sia auspicabile oppure no, dico che è fondamentale. L’unità del centrodestra dev’essere un imperativo categorico per chiunque abbia a cuore le sorti delle nostre comunità: specialmente nella Puglia governata da un presidente che dichiara di dover capire se è ricandidato o meno, per poter lavorare per la Regione».

Nel residence Riva del Sole ci saranno oltre cinquecento giovani azzurri provenienti da tutta Italia e tanti incontri a cui prenderanno parte i big del partito: previsti gli interventi di Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini (alla guida dei gruppi parlamentari di Senato e Camera); dei sindaci azzurri icona del centrodestra, Salvo Pogliese di Catania, Guido Castelli di Ascoli e Nicola Giorgino di Andria; di Giorgio Mulè (ex direttore di Panorama, deputato e responsabile della task force web del partito), di tutti i parlamentari e i consiglieri regionali pugliesi; di Gaetano Quagliariello, leader di Idea. Venerdì è in programma anche un dibattito culturale che ha come titolo una canzone di Lucio Battisti, «Il mio canto libero. Giovani intellettuali e giornalisti non allineati»: parteciperanno tra gli altri Alessandro Sansoni (GiornaleOff, consigliere nazionale dell’ordine dei giornalisti), Antonio Rapisarda (saggista e notista politico de Il Tempo) e Giovanni Vasso (firma de Il Giornale.it e Barbadillo.it).