Vaccini, l'appello di Fimmg Puglia: «Potenziare medicina generale»

BARI - I medici di medicina generale della Puglia chiedono alla Regione «l'avvio del confronto che porti a definire con urgenza il potenziamento strutturale e organizzativo dell’intera Medicina Generale con priorità per le risorse umane - personale di studio e infermieri - di supporto alla professione completando il processo avviato con l’Accordo Integrativo del 2007 (DGR 2289/07) e che possa consentire di sostenere la successiva 'fase ordinarià della campagna vaccinale e di garantire il raggiungimento dei suoi obiettivi». Lo rende noto la Fimmg Puglia ha ha dato mandato al proprio segretario regionale «di avviare da subito le procedure per l'avvio della trattativa con la Regione», annunciando «in caso di mancata risposta, procedure di rivendicazione e lotta sindacale conseguenti».

«Alla medicina di famiglia - si legge in una nota - è stato chiesto di partecipare alla campagna vaccinale e di proteggere come primario ed urgente obiettivo i soggetti estremamente fragili e quelli a domicilio a partire dall’inizio di aprile, quando ormai era chiaro a tutti che i vulnerabili, quelli che sono più esposti ad un rischio elevato di ospedalizzazione e di mortalità, erano difficilmente raggiungibili dall’organizzazione vaccinale messa in piedi fino ad allora dalla Regione e dalle Asl». «I risultati sinora raggiunti dall’azione della Medicina Generale nella fase emergenziale - continuano - sono il frutto di sacrifici certamente non ripetibili nella prospettiva di una fase ordinaria che dovrebbe chiedere ulteriori impegni». La Fimmg Puglia «nel rivendicare l’attività vaccinale all’interno del sistema di cure territoriali come prerogativa fondamentale del ruolo della Medicina Generale nel setting della prevenzione - conclude la nota - , ribadisce la necessità che siano garantiti gli strumenti strutturali ed organizzativi per poter essere messa nelle condizioni di affrontare la sfida della prevenzione ordinaria a partire dalla prossima stagione autunnale».