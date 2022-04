Potenza si prepara al Giro d'Italia: al via l'operazione asfalto in città

POTENZA - La settima tappa del Giro D'Italia n. 105, Diamante-Potenza di 196 chilometri, che si terrà venerdì 13 maggio attraverserà i comuni lucani di Maratea, Trecchina, Lauria, Lagonegro Moliterno, Sarconi, Grumento Nova, Viggiano, Marsicovetere, Calvello, Abriola, Pignola e Potenza. Le strade in città interessate all'arrivo di tappa saranno il nodo complesso del Gallitello, via Vaccaro, corso XVIII Agosto, corso Umberto, via Mazzini, via Ciccotti, via Lazio, via Di Giura, viale Firenze (in direzione piazza Don Bosco e poi piazza Bologna), viale dell'Unicef, galleria Unità d'Italia, via del Gallitello e viale Verrastro, dove è previsto l'arrivo in salita.

La carovana rosa percorrerà nel capoluogo di regione sedici chilometri di strada. In serata, in viale dell'Unicef e in via Lazio, sono iniziate le operazioni di rifacimento del manto stradale di circa undici chilometri delle vie interessate dal passaggio dei corridori.