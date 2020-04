Potenza, termoscanner e saturimetri per entrare in Tribunale

POTENZA - Coronavirus, da questa mattina tutti quelli che entrano nel Tribunale di Potenza vengono sottoposti alla misurazione della temperatura corporea da due infermiere e da un agente di sicurezza. I sanitari operano fino alle ore 11, e nel caso in cui la rivelazione, con l'utilizzo di un termoscanner, dovesse evidenziare uno stato febbrile, le infermiere procederanno a un test rapido per la verifica di positività al Covid-19. Inoltre, sempre il personale infermieristico, provvede alla misurazione dei valori di saturazione dell' emoglobina (detta anche saturazione dell' ossigeno), attraverso l'uso di un ossimetro (o saturimetro).

Per quanti accedono nel palazzo di giustizia dopo le ore 11, l'operazione di misurazione della febbre viene effettuata da un addetto alla vigilanza sempre con l'utilizzo di un termoscanner. In caso di stato febbrile non viene consentito l'accesso al Tribunale.