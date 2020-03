Potenza, partita la sanificazione : i mezzi spruzzano acqua e disinfettante

A Potenza sono cominciate le operazioni di sanificazione della città. Lo ha reso noto l’ufficio stampa dell’amministrazione comunale specificando che «si inizia dal centro storico, per proseguire, per cerchi concentrici, in tutta la città e che si proseguirà nella giornata di domani includendo anche gli immobili pubblici».

Nel comunicato è anche evidenziato che «si userà disinfettante nebulizzato con acqua, per evitare problemi di tollerabilità a persone o animali»

(foto Tony Vece)