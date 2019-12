Potenza dà il benvenuto al nuovo anno: Capodanno Rai con i grandi della musica

Cinque anni di Capodanno Rai in Basilicata, che si chiudono così, con il benvenuto al nuovo decennio da Piazza Mario Pagano, a Potenza. Tanti big della musica hanno accompagnato i lucani verso il 2020, insieme ad Amadeus, ne 'L'anno che verrà', rigorosamente in diretta su Rai 1. E tra i protagonisti che si sono visti sul palco del capoluogo lucano anche Al Bano e Romina, Gigi D’Alessio, Cristiano Malgioglio, Stadio, Arisa, Benji & Fede, Elettra Lamborghini, Marco Masini, gli 8 Finalisti di Sanremo Giovani, Antonella Ruggiero, The Kolors, Riccardo Fogli, Rocco Hunt, Fausto Leali, Alberto Urso, Ivan Cattaneo, Orietta Berti, Paolo Vallesi. L’Orchestra di 30 elementi diretta dal Maestro Stefano Palatresi. Il Corpo di ballo di 30 elementi coreografo Fabrizio Mainini. Anche in questa edizione dal palco de «L’Anno che Verrà» si sono esibiti gruppi musicali di eccellenza lucani: Rosmy, i “Musicamanovella”,gli “Accipiter”, i “Sesto Mantra”, Gianni Basilio e OloHoma (Rocco Velucci).

(foto Tony Vece)