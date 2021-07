Ucciso a San Severo durante i festeggiamenti azzurri: gravissimo il nipote di 6 anni

Foggia - È ricoverato in rianimazione al Policlinico Riuniti di Foggia il bambino di sei anni (e non di dieci come si era appreso in un primo momento) rimasto gravemente ferito da un colpo di pistola all’addome durante l'omicidio di Matteo Anastasio, il pregiudicato, di 42 anni, ucciso la scorsa notte a San Severo. Il bambino, nipote della vittima, si trova in coma farmacologico e le sue condizioni sono definite critiche anche se stabili. È in prognosi riservata. Ad esplodere i colpi mortali potrebbero essere state due persone in sella ad uno scooter. Al momento dell’agguato il bambino era a bordo dello scooter guidato dallo zio.

Matteo Anastasio, l’uomo ucciso la scorsa notte durante i festeggiamenti dell’Italia a San Severo (Foggia), era il fratello di Giuseppe, ucciso a 33 anni, sempre a San Severo, il 5 febbraio del 2017. Nel 2003, al termine di un processo celebrato con rito abbreviato, Giuseppe Anastasio venne condannato a 12 anni di reclusione per aver ucciso nel 2002 Stella Costa, una bambina di 12 anni colpita con un proiettile vagante mentre stava andando a buttare la spazzatura. Nel 2017 gli investigatori esclusero che il delitto di Giuseppe Anastasio fosse collegato all’uccisione della bimba.