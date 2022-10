Bari, sciopero in aeroporto: disagi per i passeggeri. 80 i voli cancellati

BARI - Molti i disagi per i passeggeri che oggi hanno scelto di viaggiare in aereo: oggi 21 ottobre c'è uno sciopero di 24 ore del personale Enav. Sono diversi i voli che risultano già cancellati, sia in arrivo che in partenza dall'aeroporto di Bari.

«L'elenco delle cancellazioni - sottolineano da Aeroporti di Puglia - si basa su comunicazioni fornite da parte dei vettori e pertanto potrebbe essere suscettibile di modifica». Siamo andati in aeroporto per monitorare la situazione. Ecco le immagini.

Sono 80 per ora i voli cancellati in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Bari-Palese a causa dello sciopero che è stato proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti per tutto il personale Enav. All’agitazione si aggiungono quella dei piloti e assistenti di volo Vueling, indetta da Filt-Cgil e Uiltrasporti, e quella nazionale per l'intera giornata dei lavoratori del trasporto aereo, proclamata dal sindacato di base Usb. «Ci scusiamo con tutti i passeggeri che potranno subire disagi a causa dello sciopero - affermano le tre sigle sindacali - ma l’atteggiamento di chiusura da parte di Enav nei confronti delle richieste dei lavoratori, rendono indispensabile questa azione di sciopero». «Da troppo tempo attendiamo risposte concrete circa l’applicazione e l’evoluzione - concludono - del piano industriale, l’adeguamento degli organici, l’organizzazione dei turni di lavoro e la definizione di tempistiche e contenuti del rinnovo del contratto».

AEROPORTO DI BARI – ELENCO VOLI CANCELLATI per SCIOPERO DEL 20-21.10.2022



L’elenco delle cancellazioni si basa su comunicazioni fornite ad Aeroporti di Puglia da parte dei vettori e pertanto potrebbe essere suscettibile di modifica.

Vi invitiamo a consultare il vettore di riferimento per conferma e ulteriori informazioni.



AEROPORTO DI BARI

ARRIVI

Vettore

Numero volo

Provenienza

Orario di arrivo

ITA AIRWAYS

AZ1603 (DEL GIORNO 20.10.2022)

ROMA FIUMICINO

22.55 LT



AZ1653

MILANO LINATE

14.15 LT



AZ1613

ROMA FIUMICINO

14.25 LT



AZ1633

MILANO LINATE

17.50 LT



AZ1607

ROMA FIUMICINO

18.30 LT



AZ1603

ROMA FIUMICINO

22.55 LT



AZ 1671

MILANO LINATE

23.00 LT

EASYJET

U22831

MILANO MALPENSA

08.40 LT



U22837

MILANO MALPENSA

12.30 LT



U22833

MILANO MALPENSA

17.45 LT

RYANAIR

FR6184

PISA

07.35 LT



FR4658

BERGAMO

07.40 LT



FR8713

TORINO

08.15 LT



FR1650

SIVIGLIA

09.55 LT



FR8723

NIEDERRHEIN

10.05 LT



FR9875

MALTA

11.35 LT



FR989

BILLUND

12.05 LT



FR2770

MILANO MALPENSA

12.35 LT



FR4085

BERLINO

13.15 LT



FR4667

BERGAMO

13.45 LT



FR7077

ROMA FIUMICINO

13.50 LT



FR8707

CHARLEROI

14.25 LT



FR8773

KARLSRUHE

14.50 LT



FR9382

MAASTRICHT

15.00 LT



FR4296

BOLOGNA

16.00 LT



FR6478

BORDEAUX

16.30 LT



FR4132

BERGAMO

17.20 LT



FR6182

MILANO MALPENSA

18.30 LT



FR4740

VENEZIA

18.30 LT



FR8210

PREGA

21.20 LT



FR1905

LONDRA STANSTED

21.35 LT



FR7092

ROMA FIUMICINO

22.30 LT



FR4315

BOLOGNA

23.05 LT



FR4704

BERGAMO

23.00 LT

AIRDOLOMITI

EN 8219

MONACO

12:15 LT

VUELING

VY 6612

BARCELLONA

10:55 LT

WIZZ AIR

W6 5626

TORINO

14:55 LT



W6 5640

MILANO LINATE

19:20 LT

PARTENZE

Vettore

Numero volo

Destinazione

Orario partenza

ITA AIRWAYS

AZ1602

ROMA FIUMICINO

06.20 LT



AZ1612

ROMA FIUMICINO

11.20 LT



AZ1672

MILANO LINATE

11.30 LT



AZ1652

MILANO LINATE

15.05 LT



AZ1616

ROMA FIUMICINO

15.20 LT

EASYJET

U22832

MILANO MALPENSA

09.20 LT



U22838

MILANO MALPENSA

13.05 LT



U22834

MILANO MALPENSA

18.20 LT

RYANAIR

FR6193

VERONA

06.00 LT



FR4888

VENEZIA

06.45 LT



FR8706

CHARLEROI

09.25 LT



FR9381

MAASTRICHT

10.10 LT



FR1651

SIVIGLIA

10.20 LT



FR8722

NIEDERRHEIN

10.30 LT



FR7076

ROMA FIUMICINO

11.10 LT



FR9874

MALTA

12.00 LT



FR990

BILLUND

12.30 LT



FR2771

MILANO MALPENSA

13.00 LT



FR4086

BERLINO

13.55 LT



FR4668

BERGAMO

14.10 LT



FR4739

VENEZIA

14.40 LT



FR8772

KARLSRUHE

15.15 LT



FR4297

BOLOGNA

16.25 LT



FR6479

BORDEAUX

16.55 LT



FR4131

BERGAMO

17.45 LT



FR6183

MILANO MALPENSA

18.55 LT



FR8211

PRAGA

21.45 LT



FR1906

LONDRA STANSTED

22.00 LT



FR7093

ROMA FIUMICINO

22.55 LT



FR4316

BOLOGNA

23.30 LT



FR4705

BERGAMO

23.25 LT

AIRDOLOMITI

EN 8219

MONACO

12:50 LT

VUELING

VY 6613

BARCELLONA

11:45 LT

WIZZ AIR

W6 5625

TORINO

11:00 LT



W6 5639

MILANO LINATE

15:35 LT

VOLI IN PARTENZA IN RITARDO

VOLO

DESTINAZIONE

STD

STIMATA PARTENZA

FR8702

GENOVA

15:45

18:00

FR6181

TORINO

17:05

18:05