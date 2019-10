Bari, tensione durante la protesta dei pescatori: agenti feriti da bomba carta

BARI - Sale la tensione durante il corteo di protesta organizzato dai pescatori pugliesi, che dal molo San Nicola ha raggiunto in mattinata l'Autorità portuale, per chiedere all'Europa leggi meno restrittive sulla pesca. Due poliziotti in servizio d’ordine al corteo delle marinerie pugliesi sono stati medicati da personale del 118 dopo che lo scoppio di una bomba carta lanciata da un manifestante ha provocato un trauma cranico con amnesia retrograda ad un agente e una nucalgia ad un altro.

I due poliziotti sono stati portati in ospedale il primo in codice giallo, l’altro in codice verde. Alcuni pescatori hanno fatto ricorso, oltre ai petardi, anche alle pistole di segnalazione che si utilizzano in mare.

Ecco le immagini di quei momenti concitati. La protesta si è infiammata davanti l'ingresso dell'autorità portuale. I pescatori non accennano a fermarsi e stanno proseguendo il corteo verso la Fiera del Levante.

LA PROTESTA - Centinaia di pescatori - anche provenienti dai comuni della provincia e non solo (Barletta, Bisceglie, Giovinazzo, Manfredonia, Margherita di Savoia, Mola di Bari, Monopoli e Molfetta) - hanno manifestato in mattinata a Bari per chiedere al governo che «i limiti insensati imposti dall’Ue» sulle dimensioni dei pesci da pescare vengano «ridiscussi». «Non lasceremo la strada - avvertono - fino a quando non avremo ottenuto giustizia per il nostro lavoro. Fra noi ci sono tantissimi giovani sotto i 30 anni e non vogliamo che l’ottusità di queste leggi costringa anche loro a lasciare il sud». "Basta normative. Siamo pescatori, non ragionieri" e "Non vogliamo reddito di cittadinanza, solo lavoro" sono solo alcuni degli striscioni di protesta che i manifestanti stanno esponendo durante la marcia, partita alle 9.

I pescatori parlano nello specifico di "Limiti insensati, fra cui la dimensione ridotta della maglia - spiegano in una nota - Le dimensioni dei nostri pesci adulti sono di molto inferiori a quelle imposte dai limite dall'Unione Europea. I totani, merluzzi, moscardini, gamberi e altre delizie che vengono pescate con lo strascico non ci sarebbero nei piatti di tutta Italia se si seguissero alla lettera le normative europee".