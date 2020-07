Bari calcio, Perrotta: «Pronti a dare battaglia con la Reggiana»

BARI - Ci aspetta mercoledì sera una partita molto difficile. Sappiamo che dobbiamo avere spirito per affrontare la battaglia. Si sfideranno in campo le migliori formazioni dei play off": così il difensore del Bari Marco Perrotta presenta la finalissima per la promozione in B che vedrà a Reggio Emilia i pugliesi affrontare la Reggiana. "Chi starà meglio prevarrà ma gli episodi sono importanti, possono essere decisivi. Conta anche l’approccio. Noi daremo il massimo per raggiungere l’obiettivo sperato. Dobbiamo essere pronti per l’ultimo sforzo, speriamo di concludere in bellezza. La partita con la Carrarese? Siamo stati sfortunati a prendere il gol all’ultimo minuto dei tempi regolamentari. Non era mai chiusa. Abbiamo avuto una grande reazione per passare il turno», ha aggiunto. Poi una considerazione sul morale dello spogliatoio: «La forza del gruppo è nella compattezza e nell’aiutarci l’uno con l'altro. Si respira energia positiva tra di noi, speriamo vada tutto bene», ha concluso Perrotta