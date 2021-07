Rissa in strada a Potenza: notificati sette «daspo urbani»

Potenza - Sette divieti di accesso a pubblici esercizi di alcune zone di Potenza - i cosiddetti «daspo urbani» o «daspo Willy» - sono stati notificati dalla Polizia a quattro giovani tra i 20 e i 30 anni, a due ragazze e a un uomo di oltre 60 anni che, nel marzo scorso, parteciparono a una rissa a poche centinaia di metri dalla questura.

I sette non potranno «accedere né stazionare nelle immediate vicinanze di tutti i pubblici esercizi e di intrattenimenti» di viale Dante, via Verdi e di un tratto di via Vaccaro: quattro dei partecipanti alla rissa per un anno, gli altri tre (comprese le due ragazze) per sei mesi. La rissa avvenne nei pressi di un bistrot enoteca: vi fu il rischio che nella zuffa potessero restare coinvolte altre persone, al punto che le telefonate alla sala operativa destarono «notevole allarme». I sette furono tutti denunciati per rissa alla magistratura e sono stati notificati loro già gli avvisi di conclusione delle indagini.