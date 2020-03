A Caracas cortei opposizione e chavisti

ROMA, 10 MAR - Diversi gruppi di persone che sostengono l’opposizione in Venezuela si sono già concentrate in diversi punti di Caracas in occasione di una marcia verso il Palazzo legislativo federale, convocata per oggi dall’autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidó, per rinnovare la pressione contro il governo di Nicolás Maduro. Il clima sarà di tensione perché il governo del presidente Nicolas Maduro ha convocato contemporaneamente una “contro-manifestazione” a sostegno dell’Esecutivo e in difesa dell’Assemblea nazionale costituente chavista. Secondo quanto riferito dai media venezuelani, le autorità hanno schierato nella capitale mezzi, camion blindati e agenti antisommossa della Guardia nazionale bolivariana (Gnb) e della polizia nazionale bolivariana (Pnb). Poliziotti e militari sono presenti nelle vicinanze del punto d’inizio della mobilitazione.