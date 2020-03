Coronavirus in Italia, più di 86mila i contagiati. 969 morti in 24h: mai così tanti Oltre 9mila le vittime

I numeri del contagio in Italia salgono ancora: in tutto, dall’inizio dell’epidemia 86.498 persone hanno contratto il virus Covid-19, mentre le vittime sono 9.134 con un aumento rispetto a ieri di 969. mai così tanti. Giovedì l'aumento era stato di 662.

Degli 86.498 contagiati (5.959 in più rispetto a ieri) da Coronavirus, 10.950 sono i guariti (+589 rispetto a ieri) e 9.134 morti (969 in più di ieri, mai così tanti decessi in un solo giorno dall'inizio dell'epidemia). Sono questi i numeri dell'ultimo bollettino dell'emergenza Covid-19 nel nostro Paese reso noto dalla Protezione civile nel corso del consueto punto stampa giornaliero.

Stando al bilancio aggiornato, dei 66.414 casi positivi, 36.653 si trovano in isolamento domiciliare, 26.029 sono ricoverati e di questi 3.732 sono in terapia intensiva. La regione più colpita è ancora una volta la Lombardia, seguita da Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. Il totale dei tamponi effettuati su tutto il territorio nazionale è di 394.079.

Questa è una «crisi mondiale» nella quale «c'è bisogno di collaborazione, senza egoismi e senza particolarismi». Lo ha detto il commissario Domenico Arcuri in conferenza stampa sottolineando che «i dati che ci arrivano dall’Italia ma anche da altri luoghi del mondo, ci dicono quanto sia globale e vasta la crisi sanitaria».

Una «pandemia senza precedenti che colpisce i paesi più forti del mondo, che progressivamente stanno adottando le stesse misure messe in campo dall’Italia da qualche tempo».