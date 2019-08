Serie C, buona la prima per il Bari, tutti i risultati delle squadre pugliesi e lucane

La prima rete del Bari in serie C porta la firma di Mirco Antenucci, ed è un calcio di rigore segnato al 37' contro la Sicula Leonzio, in trasferta a Lentini (Si). Comincia con un 2-0 il cammino del Bari di Cornacchini, che vuole assolutamente replicare la stagione vittoriosa dello scorso anno e scalare la classifica fino alla B. Non sarà semplice: ci saranno anche tante squadre pugliesi e lucane contro cui scontrarsi. La prima, però, è andata bene: seconda rete all'88' a firma di Eugenio D'Ursi. Prossimo appuntamento per i biancorossi il 1 settembre al San Nicola contro la Viterbese Castrense.

Esordio vittorioso anche per il Bisceglie, che batte in trasferta per 1-0 il Rende (gol di Gatto al 42'), e per il Potenza, che sconfigge di misura la Casertana con una rete di Murano al 62'. Pareggio per la Virtus Francavilla, che dopo il rigore firmato da Vazquez al 38' si fa rimontare dalla Reggina.

Aggiornamenti nei prossimi minuti sul Monopoli, impegnato in casa contro la Vibonese, e in serata sul Picerno, neopromosso, che alle 20.45 gioca in trasferta contro la Cavese.