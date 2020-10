Ceglie Messapica, lavori alla torre finalmente ripresi

CEGLIE - Non sono state semplici le operazioni di montaggio a causa del pavimento sconnesso all’interno dell’atrio del castello ducale ma la gigantesca Gru che svetta sulla torre normanna dimostra che sono ripresi i lavori per l’ampliamento della parte comunale come previsto dal progetto Community Library.

A confermarlo è il neo assessore alla cultura, Antonello Laveneziana, che fin dall’inizio ha seguito l’iter procedurale del progetto “Sistema delle biblioteche comunali dell’Alto Salento”, ottenendo un finanziamento regionale di quasi due milioni di euro.

“I lavori sono stati interrotti a causa dell’emergenza Covid – spiega Laveneziana - e finalmente riprendono per consentire l’ampliamento della biblioteca “Pietro Gatti” con la realizzazione di una nuova e ampia sala dedicata a bambini e famiglie con relativa copertura. Inoltre sarà potenziato l’aspetto tecnologico e multimediale, di arredo, il patrimonio librario e i servizi e le attività. Nella speranza che non vi siano altri problemi – conclude l’assessore – è vero, anche, che non abbiamo una idea sulla conclusione dei lavori. Possiamo dire che sono in atto le gare per i servizi e le forniture. I lavori per la parte di nostra competenza sono seguiti dall’ing. Francesco Bonfrate».