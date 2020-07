Bari, spuntano in città gli striscioni dei tifosi per incoraggiare la squadra

BARI - Con le gradinate dello stadio San Nicola chiuse per le regole anti-assembramento post Covid, i tifosi del Bari hanno scelto ancora una volta lo strumento degli striscioni per far sentire il proprio incoraggiamento alla squadra. Ne sono comparsi diversi in città in vista della gara di stasera (20:45) in casa contro la Carrarese (semifinale play off, partita unica): in prossimità dell’ingresso della tribuna centrale e lungo i cavalcavia che portano allo stadio. I sostenitori biancorossi hanno esposto i loro teli per dare la carica ad Antenucci e compagni. "Scendente in campo e lottate, siamo Bari non lo dimenticate», recita uno striscione. «Vincere per chi non è presente, vincere per la tua gente», un altro, E ancora: «Per amore della nostra città, avanti senza pietà». Sono questi i messaggi che i sostenitori della Curva nord hanno lanciato all’undici di Vivarini per la decisiva gara di stasera contro i toscani.