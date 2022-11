Malagò a Taranto: «Tutta la Puglia avrà giovamento dai Giochi del Mediterraneo»

TARANTO - Prende il via a Taranto la conferenza 'Il Project Financing nello Sport', a cura del Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, con la partecipazione del Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, e del presidente del Coni, Giovanni Malagò. I focus dell'incontro saranno i progetti di riqualificazione dello stadio Iacovone di Taranto e del nuovo PalaEventi di Brindisi: saranno illustrate procedure e modalità operative utili agli enti pubblici per realizzare grandi impianti sportivi integrati con interventi di rigenerazione urbana. Ad aprire i lavori il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il sindaco di Taranto e presidente del Comitato organizzatore Taranto 2026, Rinaldo Melucci, l’assessore regionale allo Sport, Raffaele Piemontese, e l’onorevole Ubaldo Pagano.