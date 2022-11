Ex Ilva: sindacati chiedono incontro a ministri

TARANTO - I segretari generali di Fim, Fiom Uilm Roberto Benaglia, Michele De Palma e Rocco Palombella hanno inviato una richiesta di incontro urgente al ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, alla ministra del Lavoro, Marina Calderone, al ministro per l’Ambiente e sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, e all’Ad Invitalia, Bernardo Mattarella sulla questione ex Ilva. La richiesta per «affrontare la drammatica situazione produttiva ed occupazionale in cui versa la società Acciaierie d’Italia e per finalizzare l’azione di patrimonializzazione disposta con gli ultimi provvedimenti normativi del governo precedente». Inoltre Benaglia, De Palma e Palombella scrivono come «siamo convinti che l’avvio della nuova fase di Governo debba vedere nel rilancio degli investimenti e delle produzioni, nel miglioramento delle prospettive occupazionali degli obiettivi prioritari ed imprescindibili, stante anche il ruolo di azionista che lo Stato ricopre in questa società».

Ecco l'intervento di Biagio Prisciano Fim Cisl durante l'incontro alla camera di commercio di Taranto tra sindacati e parlamentari.