Bari, via alla Festa del Cioccolato: un «dolce» weekend in Piazza Umberto

BARI - Questa mattina il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti è intervenuto all’inaugurazione della “Festa del cioccolato”, la manifestazione promossa dall’associazione culturale Choco amore, con il patrocinio del Comune di Bari, e allestita in piazza Umberto. L’iniziativa, in programma fino a domenica 13 novembre, prevede l’allestimento di 25 banchetti interamente dedicati all’artigianalità dei maestri cioccolatieri, con appuntamenti specifici per l’intrattenimento dei più piccoli.

“Con questa manifestazione - ha commentato Lorenzo Leonetti - oltre a valorizzare l’artigianato alimentare, contiamo di animare uno dei luoghi storici della città e portarvi tante famiglie e bambini. In attesa del restauro complessivo della piazza, la nostra ricetta per questo spazio pubblico è quella di sovvertire le cattive abitudini di fruizione da parte di alcuni con eventi e attività come questi. Ringrazio l’assessora Palone per l’attenzione che riserva a questo genere di iniziative”.