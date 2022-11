Ville lussuose, Rolex e contanti, tutto accumulato in anni di spaccio a Terlizzi: cc sequestrano beni per 500mila euro

BARI - Questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un decreto di sequestro di prevenzione finalizzato alla confisca nei confronti di Paolo Ficco, indagato per aver promosso e diretto un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti operante a Terlizzi e zone limitrofe, con l’aggravante di aver agevolato il clan Conte operante a Bitonto.

Secondo l’impostazione accusatoria, l’associazione aveva monopolizzato la piazza di spaccio di Terlizzi e Ficco, ritenuto al vertice del clan Dello Russo, è stato recentemente condannato in primo grado a 20 anni di reclusione. Il valore del patrimonio sottratto è stimato in oltre 500mila euro, composto da due ville lussuose, un garage, un terreno, due orologi Rolex Datajust e la somma in contanti di 7.500 euro. La sua ricchezza, accumulata negli ultimi 20 anni, costituirebbe il risultato del traffico di droga.