Il campione di Pallavolo Fefè De Giorgi «allena» Pugliapromozione al Cus di Bari

Fefè De Giorgi in campo per Pugliapromozione. L’allenatore della Nazionale maschile di pallavolo, campione del mondo e d’Europa in carica, ha vestito ancora una volta i panni del motivatore, stavolta per allenare il team dell’Agenzia Regionale del Turismo della Regione Puglia.

Il campionissimo azzurro, quattro volte iridato, ha partecipato alla tre giorni di attività di formazione ‘Apulia Felix Cup’, nel corso della quale sarà presente anche il governatore Michele Emiliano e che si conclude oggi domenica 6 novembre.