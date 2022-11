Reintegro medici no vax, Gemmato: «Emiliano? Un simpaticone, io faccio il sottosegretario»

BARI - «Emiliano è un simpaticone. Io faccio il sottosegretario alla Sanità, lui fa la persona simpatica. Ricordo che parliamo di dieci persone. Parlando di loro Emiliano sposta l’attenzione da un problema reale che lui ha, un problema politico all’interno del Pd, nascondendo tutta una serie di criticità che riguardano la sanità pubblica. Divertendosi a parlare da simpaticone di queste dieci persone, il governatore sposta l’attenzione dai reali problemi che affliggono la sanità pugliese». Lo ha detto il sottosegretario alla Sanità, Marcello Gemmato, a margine del Caduceo d’oro 2022, rispondendo alle domande sulla polemica tra lui e il governatore pugliese legata al reintegro del personale sanitario no vax.

«La sanità pugliese soffre di diverse patologie - prosegue Gemmato -. Sono stati razionalizzati e chiusi diversi ospedali, ma non si è attrezzato il territorio. Le chiusure sono avvenute non seguendo una linea univoca, ma per fare un favore al politico di turno. Nel Nord barese, un territorio con più di 200mila abitanti, oggi non esiste un ospedale di primo livello». Gemmato spiega che «registriamo anche una carenza del territorio, ricordiamo le lamentale dei malati di Covid che non riscivano a interfacciarsi con la sanità territoriale, le Usca che sono state attrezzate tardivamente e in misura esigua. Gli operatori sanitari che non hanno avuto adeguata dotazione strutturale per gestire la pandemia». Gemmato conclude ricordando la questione dell’ospedale Covid realizzato nella Fiera del Levante di Bari. «Un grande spreco - dice - un’opera che partiva da sette milioni di euro e ne è costati 25 e che oggi è chiusa, per attrezzare forse una dozzina di posti in terapia intensiva».

Le parole di Figliuolo: il ministro sa quel che fa

«Attualmente la pandemia sta andando verso un’endemia, questo lo stanno dicendo gli scienziati. La fase più acuta è passata, ritengo che ogni decisione sia basata sul calcolo costi benefici. Il ministro è un professionista del settore, è un medico, un accademico. Sa bene quello che deve fare». Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, che fino allo scorso marzo è stato commissario dell’emergenza Covid-19, a margine del Caduceo d’oro 2022, rispondendo a domande sulla questione del reintegro dei medici no vax.

Il caduceo d'oro

Dopo lo stop causato dalla pandemia torna a Bari la sedicesima edizione del “Caduceo d’Oro”, con la consegna dei riconoscimenti per l’anno 2022 e lo svolgimento di un convegno dedicato al tema “La riforma della sanità territoriale e il valore della prossimità. Le sfide per il futuro del servizio sanitario nazionale”. Il presidente di Federfarma Marco Cossolo, insieme a Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Francesco Paolo Figliuolo, comandante del Comando operativo di Vertice Interforze dello Stato Maggiore della Difesa e Roberto Speranza, già ministro della Salute, verranno insigniti del prestigioso riconoscimento. Al convegno interverrà il neosottosegretario alla salute Marcello Gemmato. L’evento, organizzato dall’Ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani, è in corso presso il teatro Kursaal Santalucia di Bari.