Racket e usura, cosa è cambiato 30 anni dopo l’omicidio di Giovanni Panunzio

“Cosa è cambiato in tre decenni e cosa è auspicabile che cambi nel contrasto alla criminalità in tema di lotta al racket ed all’usura, 30 anni dopo l’omicidio di Giovanni Panunzio e la fondazione di SOSIMPRESA?”. Questo il titolo del convegno organizzato da SOSIMPRESA e dall’“Associazione Giovanni Panunzio - Eguaglianza Legalità Diritti”, che si è svolto questa mattina nella sede della Prefettura di Foggia.

Di Giovanni Panunzio, che si è opposto al racket per più di mille giorni e di quale sia stato il vissuto in quel lungo periodo suo e della sua famiglia, nonché degli insegnamenti che è possibile trarre dalla sua figura, ne hanno parlato la nuora Giovanna Belluna, vicepresidente dell’associazione Panunzio ed il figlio Michele che 20 anni fa, unitamente al testimone di giustizia Mario Nero, fu tra i fondatori di SOSIMPRESA Foggia.

Nell’occasione presentato un “Pizzino della legalità antiracket e antiusura” intitolato a Giovanni Panunzio, a lui dedicato affinché, insieme all’associazione che porta il suo nome e alla sua famiglia, venga continuamente ricordato ed onorato il suo sacrificio e il suo altissimo amore per la sua terra, per la sua famiglia e per la sua impresa.