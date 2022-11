«Il vecchio e il muro», il corto di Antonio Palumbo presentato a Bari per promuovere la prevenzione degli infortuni sul lavoro

È stato presentato nel Multicinema Galleria di Bari “Il Vecchio e il muro”, il cortometraggio firmato dal regista Antonio Palumbo che racconta la storia di Mimmo (interpretato dall’attore Paolo Sassanelli) detto “Hemingway” e del murales che lo ritrae – e realizzato nell'ambito dell'attività di informazione e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro finanziato da Inail, in collaborazione con Cisl e LILT Bari - lascia un segno.

La pelle di Mimmo, ‘bruciata’ e mangiata dal sole a causa di anni di duro lavoro nei cantieri stradali in assenza di misure di protezione adeguate, è allegoria della fatica e della sofferenza alle quali si diventa spesso refrattari quando si lavora sotto il sole, anche in una torrida estate pugliese, a distanza ravvicinata dal bitume rovente che appiattisce le strade.

È proprio il murales, realizzato nel quartiere Carbonara di Bari, nel quale diventa protagonista, con i suoi colori consunti, scrostati e sbiaditi dal sole e nel quale tutti lo riconoscono grazie al suo aspetto caratteristico ed alla sua notorietà di quartiere, che segnerà una sorta di ‘catarsi’ per Mimmo: riconoscendosi in esso, infatti, non si darà pace fino a quando l’artista dell’opera non apporrà una sola, decisiva modifica: un cappellino per schermarlo dai raggi solari.

Alla presentazione del lavoro sono intervenuti:Giuseppe Gigante, Direttore Regionale Inail Puglia, Giuseppe Boccuzzi, Segretario Generale CISL Bari, Lorenzo Cipriani, Responsabile Prevenzione e sicurezza Inail Puglia, Antonio Decaro, Sindaco di Bari, Marisa Cataldo, delegata LILT Metropolitana di Bari, Antonio Palumbo, regista, e l’attore Paolo Sassanelli.

L’espediente del muro per raccontare la storia di Mimmo non è solo un lavoro cinematografico. Va ben oltre. Il murales, realizzato grazie anche al contributo economico della Cassa Edile di Bari e del Formedil Bari resterà sul muro, diventando à un vero e proprio messaggio permanente di sensibilizzazione al tema della cura della pelle e della prevenzione, perché, invecchiando e rovinandosi con il tempo e il sole, restituirà il senso e il messaggio della comunicazione, ossia la prevenzione e l’adozione della misure di protezione per la pelle. In sintesi, tutta la forza e l’incisività della comunicazione e dei suoi molteplici linguaggi per sensibilizzare lo spettatore e lanciare un messaggio di monito, attraverso un escamotage cinematografico, sui temi della tutela della salute e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il lavoro di Antonio Palumbo mira a sensibilizzare i lavoratori sui rischi derivanti dall'esposizione prolungata ai raggi solari, in particolare nella stagione estiva, e attraverso la narrazione ad accrescere la consapevolezza dei rischi per la salute in particolare dei tumori e malattie della pelle, derivanti dall'esposizione lavorativa ai raggi solari.I destinatari del progetto sono i lavoratori dei settori edilizio e dell’agricoltura,sui quali si agirà attraverso l’impatto emotivo ed emozionale del linguaggio cinematografico, per accrescere la consapevolezza sui rischi professionali delle loro attività.

Alla proiezione del film è seguita un'intensa Tavola Rotonda moderata da Rita Schena, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno su “SICUREZZA SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI: PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE”, a cui sono intervenuti: Giuseppe Gigante, Direttore Regionale Inail Puglia, Antonio Castellucci, Segretario generale CISL Puglia, Giuseppe Boccuzzi, Segretario generale CISL Bari - BAT, Cinzia Frascheri Giuslavorista, Responsabile Dipartimento nazionale Cisl Salute e Sicurezza sul Lavoro, Luigi De Santis, Presidente Gruppo Giovani ANCE Puglia, Lorenzo, Cipriani Responsabile Prevenzione e sicurezza Inail Puglia, Giuseppe Trani, Direttore Area Sud SPESAL (SERVIZIO PREVENZIONE e SICUREZZA degli AMBIENTI di LAVORO) ASL Bari, Roberta Lovreglio, Coordinatore nazionale LILT.

Secondo il rapporto annuale INAIL 2020 nel corso degli ultimi cinque anni ad eccezione del 2020 anno della pandemia, le denunce di malattie professionali sono cresciute di anno in anno, tra queste le denunce di tumori di origine professionale che si attestano in media al 4% a livello nazionale. Sempre a livello nazionale le denunce di malattie della cute e del tessuto sottocutaneo rappresentano in media lo 0,70% delle denunce totali. Nella regione Puglia i dati confermano la tendenza nazionale e le denunce di tumori rappresentano il 7,5% delle denunce complessive. Mentre le malattie della cute e del tessuto sottocutaneo si attestano allo 0,40% delle denunce complessive. Questi numeri, dimostrano una scarsa consapevolezza dei lavoratori e delle lavoratrici sull'origine lavorativa dei tumori e delle malattie della pelle, in particolare per quelli attività professionali esercitate all'aperto e sotto l'esposizione dei raggi solari, nel settore dell’agricoltura e dell’edilizia.