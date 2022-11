FèXtra 2022, primo weekend a Mattinata con gli oli migliori del Gargano

FOGGIA - La seconda edizione di “FèXtra – La festa dell’Extravergine d’Oliva” di Mattinata entra nel vivo con il suo primo weekend di appuntamenti. Il festival, in programma da venerdì 28 ottobre a domenica 6 novembre, proporrà attività e incontri per valorizzare e promuovere l’intera filiera olearia del territorio. Nel corso di due settimane si susseguiranno experience tra gli ulivi, educational e press tour, degustazioni, attività formative, visite guidate, laboratori sensoriali, concerti e attività di promozione delle imprese.

FèXtra, dopo il successo della prima edizione, quest’anno si propone come vetrina delle migliori produzioni olearie del Gargano. La mission di FèXtra Gargano, infatti, è quella di valorizzare, promuovere e far conoscere i migliori oli garganici. A Mattinata, sabato 29 ottobre a partire dalle ore 17.00 presso il ristorante “Tio Pepe”, verranno presentati e degustati tutti gli oli del Gargano che potranno essere selezionati nella guida agli extravergini 2023 di Slow Food Italia.

Il programma del primo weekend continua con le tante experience legate al mondo dell’olio. FèXtra Experience sabato 29 ottobre dalle ore 10.00 all’Agriturismo Giorgio propone una visita guidata nei Frantoi con la raccolta delle olive, la molitura, l’imbottigliamento e la degustazione finale. Il giorno successivo, domenica 30 ottobre, due momenti tra le verdi piane degli olivi di Mattinata: la sesta giornata nazionale della Camminata tra gli olivi (in programma alle ore 9.30 e organizzata dall’Associazione Città dell’Olio) e lo Yoga tra gli ulivi (in programma alle ore 16.00 presso l’Agriturismo Giorgio). Martedì 1° novembre alle ore 10.00 appuntamento con la visita guidata al parco archeologico di Monte Saraceno, insediamento dell’antica civiltà dei Dauni immerso nella natura. Da lunedì 31 ottobre a sabato 5 novembre le scuole parteciperanno alle attività di FèXtra Kids con le visite guidate e la merenda nei Frantoi Giorgio e Lanzetta e un laboratorio di teatro sociale e gioco creativo a cura della coop. Eleos.

Due appuntamenti importanti sono legati alla conoscenza del settore olivicolo e alle proprietà benefiche dell’olio d’oliva. Il primo talk di FèXtra è in programma venerdì 28 ottobre alle ore 18.00 presso l’Agriturismo Giorgio con l’apertura ufficiale della seconda edizione del festival e la tavola rotonda: “FèXtra rigenera le tradizioni: l’olio tra agricoltura, turismo e sviluppo del territorio”. Al talk, condotto dal giornalista Michele Peragine, interverranno: Michele Bisceglia (sindaco di Mattinata), Michele Emiliano (presidente della Regione Puglia), Raffaele Piemontese (vicepresidente della Regione Puglia), Donato Pentassuglia (assessore all’agricoltura della Regione Puglia), Gianfranco Lopane (assessore al turismo della Regione Puglia), Francesco Paolicelli (presidente commissione agricoltura del Consiglio regionale della Puglia), Giuseppe D’Urso (presidente del Teatro Pubblico Pugliese), Nicola Gatta (presidente della Provincia di Foggia), Pasquale Pazienza (presidente del Parco Nazionale del Gargano), Cesareo Troia (coordinatore Puglia Associazione Città dell’Olio), Amedeo Renzulli (AIS Puglia – Sommelier), Marcello Longo (presidente di Slow Food Puglia) e Michele Clemente (presidente Consorzio Daunia Verde).

Durante la serata verrà presentato e proposto il nuovo piatto ispirato all’olio e curato da un’eccellenza gastronomica della città come lo chef Matteo Ferrantino (due stelle Michelin); saranno presentati anche i nuovi materiali di comunicazione e promozione di Mattinata, il nuovo progetto di valorizzazione delle aziende agricole e olivicole del territorio e il nuovo drink a base di olio a cura dei barman della città. Non mancherà un laboratorio sensoriale dedicato all’EVO a cura del Consorzio Daunia Verde, una degustazione di prodotti tipici a cura dell’Istituto Alberghiero “M. Lecce” e l’ode all’olio, un reading teatrale di musica e poesia tra gli olivi.

Il secondo talk di FèXtra è in programma, invece, lunedì 31 ottobre alle ore 17.00 al Ristorante Il Porto. “Le proprietà organolettiche e le sostanze benefiche dell’olio di oliva” è il titolo del convegno scientifico curato dall’ASL Foggia e dall’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Interverranno: Antonio Nigri (commissario ASL Foggia), Salvatore Zaffina (responsabile funzione di medicina del lavoro IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù), Anna Alisi (responsabile unità di ricerca genetica molecolare dei caratteri complessi), Michele Pannunzio (direttore Servizio Igiene degli alimenti dell’ASL FG) e Corrado Giovinazzo (amministratore di P&P and Farma, industria farmaceutica produttrice del FENOLIA, integratore alimentare a base di estratti dell’olio di oliva).

Gli eventi in programma nella prima settimana di attività di FèXtra si concluderanno con due seguitissimi show. Sabato 29 ottobre, a partire dalle ore 20.00 al ristorante “Giardino Il Monsignore”, appuntamento con due grandi artisti della scena jazz italiana: Stefano Di Battista e Nicky Nicolai che proporranno, in una speciale cena-evento, “Mille Bolle Blu”, il loro personalissimo omaggio in musica a Mina (info e prenotazioni +39 331 7692623). Il secondo appuntamento è in programma lunedì 31 ottobre, a partire dalle ore 20.00 all’Hotel-Ristorante “Il Melograno” con l’irriverente comicità di Dado e il suo spettacolo “A Tutto Tondo” (info e prenotazioni +39 346 5779101).