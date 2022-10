Una nuova vita per Kalìsorta, la cicogna ferita che non può più volare

LECCE - Una nuova vita per la cicogna ferita che non potrà più volare. A scriverla sono stati i responsabili del Centro recupero animali selvatici di Calimera che grazie a una mobilitazione generale, che ha coinvolto Lipu ed Enpa, le hanno trovato una nuova casa.

La storia di Kalìsorta, che in grìko significa buona vita, è stata scritta il mese scorso, quando la cicogna è arrivata al Cras con un'ala irrimediabilmente compromessa. Una situazione disperata al punto che il dottor Gianluca Nocco, veterinario del Cras, non ha potuto fare altro che procedere all’amputazione dell’arto. L'intervento le ha salvato la vita, certo, ma l'ha costretta alla cattività: non potrà più volare, migrare, raggiungere il suo compagno.

Una storia triste che sui social è diventata in breve tempo virale, raggiungendo ogni parte d'Italia. «In tanti si sono indignati e dispiaciuti per lei - spiega Simona Potenza, responsabile del Cras - poi la notizia è arrivata ad un Centro Lipu a Treviso, che si occupa proprio della cura e della reintroduzione delle cicogne bianche. Il responsabile del Centro cicogne ha immediatamente contattato Calimera per proporre l’adozione del volatile: abbiamo tante cicogne ricoverate - ci ha spiegato - e lei non sarebbe sola. Da noi avrà la possibilità di trovare un nuovo compagno, accoppiarsi e i suoi piccoli saranno reintrodotti in natura».

Una proposta che non poteva essere rifiutata ma che presentava un altro scoglio da superare: il trasferimento da Lecce fino a Treviso. «Anche stavolta si è compiuto un altro piccolo miracolo - racconta ancora Simona - I volontari Enpa di Copertino, Alessandra Lombardi e Corrado Vitali, accompagnati dalla biologa e volontaria del Cras Calimera, Chiara Picardi, hanno dato la loro disponibilità a fare staffetta fino a Senigallia, dove i volontari Lipu di Treviso li hanno aspettati per proseguire il viaggio e portare nella sua nuova casa Kalìsorta.

La cicogna è partita questa mattina, il suo viaggio si concluderà in serata. «Buona vita piccola - è il saluto del Cras - facciamo tutti il tifo per te!».