Imbarcazioni non sicure: blitz in un cantiere navale salentino

LECCE - Sono scattate alle prime luci dell’alba le perquisizioni domiciliari e dei locali commerciali a carico dei proprietari di un cantiere navale salentino. Tra le varie ipotesi di reato ci sono falsità ideologica e in atto pubblico: la documentazione prodotta dagli indagati e contestata dagli inquirenti avrebbe avuto il fine ultimo di ottenere illegittimamente le certificazioni di sicurezza, necessarie per immettere in uso natanti che non avrebbero avuto i requisiti di legge per ottenerle.

In pratica, tre imbarcazioni da diporto sarebbero state costruite senza le adeguate verifiche di sicurezza, con potenziale pericolo per acquirenti e utilizzatori, e per questo sono state sequestrate.

I due proprietari del cantiere navale della zona dell’Idruntino sono stati denunciati. Secondo quanto emerge dalle indagini, le imbarcazioni sequestrate non rispetterebbero i requisiti minimi di certificazione e omologazione. T

L’operazione, denominata “Cagliostro” ed eseguita dai militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, insieme a personale della Capitaneria di porto di Gallipoli.