Bari, il museo di Emanuele e Leonardo, se il rombo dei ricordi copre quello delle moto

BARI - L'insegna in via Crisanzio non evoca nulla di più di un negozio di ciclomotori ma basta varcare la soglia e gli odori del grasso dei motori e della gomma dei pneumatici si mescolano ai ricordi dei fratelli Liddi: Emanuele e Leonardo sono quarant'anni che coccolano, rimettono a nuovo, riparano e restaurano forcelle e forcelloni, sospensioni e ammortizzatori.

La loro non è una banale officina ma un piccolo grande museo di motociclette, pezzi di ricambio, accessori e tutto quello che ruota attorno al mondo delle due ruote. Destinato purtroppo a chiudere quando i Liddi si fermeranno: sono quarant'anni che il loro hobby è diventata un'attività. O viceversa. «Abbiamo coperto Puglia e gran parte della Calabria ma si avvicina il momento in cui saremo costretti a rinunciare a tutto questo – commenta Emanuele –. Certo il nostro cuore non abbandonerà mai la passione per le moto». Con loro, lavora e racconta anche il “restauratore” Stefano Milella.

I loro racconti parlano di pezzi di ricambio introvabili, «a volte servono anche anni prima di trovare il pezzo originale, ma non è solo questione di tempo, esperienza e buona volontà. E' questione prima di tutto di cuore». Una lezione di vita nelle parole di Emanuele che non si ferma solo alle due ruote.