Fiera del Levante, Uccio De Santis dirige la Banda giovanile di Acquaviva

BARI - Uccio De Santis dirige la Banda giovanile di Acquaviva delle Fonti in giro per i padiglioni della Fiera del Levante di Bari. L'iniziativa si colloca nel Programma Interreg Grecia-Italia che ha celebrato, nel Padiglione 152 della Regione Puglia, la Giornata Europea della Cooperazione con il concerto di “Banda Viva”, banda giovanile del Comune di Acquaviva delle Fonti (Ba), nata come percorso didattico dell’indirizzo musicale del Liceo don Milani di Acquaviva delle Fonti, cresciuta grazie al Progetto Interreg “Apollo Lands-Network for traditions and heritage in music”.