Melissano, crolla solaio di un deposito: nessuno all'interno, tragedia sfiorata

MELISSANO (LE) - Tragedia sfiorata ieri sera a Melissano, nel basso Salento, dove ieri sera i Vigili del Fuoco sono intervenuti per il crollo di un solaio in via Paolo Veronese, angolo via Pietro Micca. L'edificio risulta disabitato, anche se un'unità cinofila ha perlustrato l'intera zona e fortunatamente non ha trovato nessuno sotto le macerie. Sono ancora in fase di accertamento le cause che hanno provocato il crollo, anche se il solaio del deposito sarebbe venuto giù a causa di probabili infiltrazioni e mancate manutenzioni.