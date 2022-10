Il Treno della Memoria del milite ignoto in sosta a Bari centrale per tutta la giornata: c'è anche una mostra da visitare

Il «Treno della memoria», riedizione del convoglio che nel 1921 trasportò la salma del Milite ignoto da Aquilea a Roma per la tumulazione nel sacello dell’Altare della Patria, è arrivato alla stazione di Bari Centrale. La salma fu scelta da Maria Bergamas tra quelle di 11 caduti italiani non identificati. Bergamas rappresentava tutte le madri italiane che avevano perso un figlio durante la prima guerra mondiale e non avevano mai ricevuto le spoglie.



La sosta del «Treno della memoria» è stata introdotta da una cerimonia commemorativa e inaugurale alla presenza delle autorità civili, militari e religiose del territorio, di rappresentanza del personale del Presidio Militare di Bari, delle locali Associazioni Combattentistiche e d’Arma e della Fanfara del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare di Bari che intonerà le note de «Il Canto del Piave». È possibile visitare una mostra tradizionale e multimediale allestita all’interno delle carrozze del Treno che sosterà al binario 1 Ovest e che resterà aperta al pubblico sino alle ore 18.