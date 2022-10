«No sleep till Shengal», Zerocalcare incontra i fan a Bari

Zerocalcare, il fumettista aretino, al secolo Michele Rech, è arrivato alla libreria Feltrinelli di Bari, dove i fan potranno chiedere un disegnetto da realizzare sul proprio libro. Alle 21, invece, comincerà l'incontro di presentazione di No sleep till Shengal (Ed. Bao Publishing, pp. 208, euro 23), fotografia di un momento in cui un manipolo di persone si oppone allo strapotere di chi chiama «terrorismo» ogni tentativo di resistenza, mentre il sogno del confederalismo democratico in un pezzetto dimenticato di Mesopotamia rischia di svanire per sempre, nell’indifferenza dell’occidente.