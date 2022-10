Torre San Giovanni, si schiudono le uova: tante piccole tartarughine raggiungono il mare

«E mentre tutti voi state mangiando già le castagne davanti al caminetto, tante piccole tartarughe continuano a nascere e a raggiungere il mare». Comincia così il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del Centro Recupero Tartarughe Marine - Calimera, in cui si annuncia l'imminente conclusione del secondo nido di Torre San Giovanni (Le). «Su 70 uova deposte, 58 piccole hanno raggiunto il mare e nel nido altre 9 uova stanno per schiudersi. Siamo molto contenti, visto il periodo, per l'ottima percentuale di schiusa che potrebbe migliorare ulteriormente. Ora non ci resta che attendere il nido di Pescoluse che per le temperature registrate non dovrebbe tardare».