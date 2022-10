«La corte dei tabù», un «Pinocchio» in chiave contemporanea nel nuovo singolo del tarantino Gregucci

È disponibile su YouTube il nuovo videoclip di Gregucci dal titolo "La corte dei tabù" una rivisitazione in chiave contemporanea delle Avventure di Pinocchio di Carlo Collodi.

Se il burattino fosse nato in questo periodo come si sarebbe evoluta la sua favola? Il Pinocchio di Gregucci si ritrova in una società trasformata, più opulenta, dominata non più dalla povertà ma dallo smartphone, e in poco tempo, emulando gli adulti, anche il burattino ne viene assorbito. Le tentazioni del gatto e la volpe, di Lucignolo e del paese dei balocchi, diventano sfondo indifferente all'evolversi della storia, sotto gli occhi della fatina turchina che sul finale riporterà valore pedagogico-educativo al racconto.

«Ci hanno insegnato ad esplorare la terra, a travalicare i confini compresi quelli dell'universo e invece come abbiamo trascorso la nostra vita? Costruendoci una bolla. A volte ben arredata e ben popolata da elementi che la pensano proprio come noi, e tutti gli altri fuori. Questo videoclip chiude il percorso di "Andare a piedi in Cina" disco che abbraccia la speranza di recuperare le cose perse, quelle belle che per secoli hanno fatto brillare il cuore e la mente, la resurrezione dell’umanità e della sensibilità offline persa nell’iperstimolazione tecnologica e nell’iperprotagonismo da social, dimenticando troppo spesso che viviamo tutti insieme in una grande bolla, che si chiama mondo».

Gregucci, musicista tarantino, collabora a vari progetti musicali esibendosi per locali, piazze e teatri in giro per l'Italia contando decide di date. Nel 2020 incide "Andare a piedi in Cina” disco sostenuto da una campagna di crowdfunding e finanziato da Poste Italiane che vanta preziose collaborazioni tra cui Marc Urselli al mastering (U2, Foo Fighters, Nick Cave, Lou Reed, Sting, Keith Richards...).

Nello stesso periodo pubblica una serie di racconti, poesie, suggestioni racchiusi in un libro dal titolo "Raccolti”.

Red Ronnie seleziona un suo brano e videoclip “Loft 54” trasmesso nel format “We Have a dream".

Finalista regionale di Sanremo Rock 2021 con il brano “Anche l'ozio vuole la sua partner”.

Puglia Music menziona il singolo "Luoghi comuni" nella top ten dei migliori brani/videoclip pugliesi del 2021

Secondo classificato all'Externamusiclab contest sostenuto da Expolevante.