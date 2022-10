Bari, lo spot della Fiera del Levante: «Le belle storie non finiscono mai»

BARI - Il video promozionale suggella l'ormai imminente inaugurazione dell'85esima edizione della Fiera del Levante. A causa delle elezioni politiche, infatti, la Campionaria Generale Internazionale si terrà dal 15 al 23 ottobre invece del tradizionale appuntamento a settembre.

Il video è stato nei giorni scorsi anticipato da un'installazione che ha raccontato la Fiera anche attraverso le parole e le immagini fotografiche, qualcuna storica, di cinque libri a grandezza naturale. Dal 7 al 9 ottobre in via Sparano e ora saranno trasferiti nel quartiere fieristico. Cinque temi per cinque libri che raccontano la Fiera del Levante dalle sue origini fino alle prospettive future, passando per la sua vocazione imprenditoriale nel nome di San Nicola e dell’Oriente.

Anche per l’85esima edizione della Fiera del Levante di Bari il costo del biglietto rimarrà invariato, sarà sempre di 3 euro e l’acquisto è disponibile online sul sito www.fieradellevante.com o nei punti vendita tra Puglia, Basilicata e Calabria. Sarà anche possibile acquistare i biglietti negli ingressi Orientale, Edilizia e Agricoltura della Fiera, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 20 e sabato e domenica dalle 10 alle 21. Anche per quest’anno è previsto l’accesso gratuito a coloro che arriveranno in bicicletta, a tutte le persone con disabilità accompagnate (1+1), e ai bambini al di sotto dei 10 anni. Per i parcheggi sarà disponibile il nuovo Autosilo del Levante in viale Vittorio Emanuele Orlando, adiacente all'ingresso Agricoltura.