BARI - Si celebra a Bari la prima vittoria della Lancia al Rally di Montecarlo. Sul lungomare della città, tra macchine d'epoca che hanno segnato la storia della casa automobilistica, Cesare Fiorio, direttore sportivo della Lancia nel 1975 e vero artefice di quell'epica vittoria.

Fiorio non fa mistero del suo amore per la Puglia, e si lascia andare anche a un sogno: portare il rally mondiale in Puglia? «In Italia ce ne può essere solo uno - dice - per farlo bisognerebbe influenzare positivamente la Federazione, io da parte mia non posso che essere favorevole».