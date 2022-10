Prix Italia a Bari, a France 3 il premio in onore del Presidente Repubblica

BARI - E’ l’emittente transalpina France 3 ad aggiudicarsi il Premio Speciale in onore del Presidente della Repubblica al Prix Italia 2022 a Bari, la rassegna promossa da Rai che premia il meglio di radio Tv e web. Vince «Charlie Chaplin, le génie de la liberté» di France 3, il primo documentario interamente dedicato a Charlie Chaplin, con scene tratte dai suoi capolavori più conosciuti e sequenze a volte mai viste.

Nelle sezioni ufficiali, per la Tv è la storia travagliata di una bambina di 9 anni che viene espulsa da qualsiasi struttura in cui viene inserita ad aggiudicarsi il premio della categoria Tv Drama: «Systemsprenger» della tedesca Zdf. Nella categoria Performing Arts il premio va a «Quinte & Sens: Une symphonie pour les éléments», una produzione Arte France, in cui l'Orchestra di Parigi percorrendo dal seminterrato al tetto la sede della Filarmonica crea un percorso musicale. Menzione speciale in questa categoria a «Lene Marie oder Das wahre Gesicht der Anorexie» della tedesca Ard, una storia drammatica di rinascita di una fotografa che batte l’anoressia attraverso l'arma dell’autoritratto. La svedese Svt vince nella categoria Tv Documentary con «Sabaya», in cui i volontari dello Yazidi Home Center salvano le sabaya, le donne yazide tenute prigioniere da Daesh. Menzione speciale assegnata a «F@ck this Job» della Ard, che racconta di una giovane donna e del suo progetto di lanciare una stazione televisiva indipendente nella Russia di Putin.

Per i prodotti Radio, nella sezione Radio Music vince «Add to Playlist» della Bbc, un prodotto divertente ed educativo per scoprire la musica. Menzione speciale a «Nasza koysanka» della radio pubblica polacca Pr, storia di un brano musicale che si fonde con i rumori di un macchinario che tiene in vita una bambina. Nella categoria Radio Drama vince «803» della norvegese Nrk, il racconto degli eventi sempre più inquietanti della vita di una studentessa universitaria in cui l’ascoltatore si chiede se veramente stia accadendo qualcosa o è tutto solo nella mente di Emma. Menzione speciale a «Endless Second» (Secondo senza fine) della Bbc, in cui si tratta il delicato tema del consenso sessuale. Va alla tedesca Ard il premio della sezione Radio Documentary and Reportage per «Babys für die Welt - Das Geschäft mit ukrainischen Leihmüttern» che porta l’ascoltatore nel mondo della gestazione per altri. Menzione speciale a «Gilles, ma sur et moi» di Arte France, storia piena di ironia su due sorelle alla scoperta della sindrome di Tourette di cui soffre la maggiore.

I prodotti Web e crossmediali vedono tra i vincitori Francia, Germania e Giappone. Nella categoria Web Factual vince «On The Morning You Wake - To the end of the world» di Arte sui 38 minuti in cui, nel 2018, si pensò fossero in volo dei missili diretti sull'arcipelago statunitense delle Hawaii. La Menzione speciale va a «What's Happening in Myanmar?» della giapponese Nhk, che ha realizzato un sito web per raccogliere i video e le informazioni inviate dal Myanmar per scavalcare la censura.

Per le Web Fiction viene premiata «@IchBinSophieScholl» dell’emittente tedesca Ard: il profilo Instagram @IchBinSophieScholl fa diventare attuale la storia della giovane antinazista. Menzione speciale a «Entä jos päättäisit?» della finlandese Yle, gioco interattivo che unisce narrazione audio, chat fiction e gameplay in cui al giocatore si chiede ripetutamente di scegliere a partire dalla domanda: e se?

LA CERIMONIA

La cerimonia di premiazione al Kursaal di Bari, condotta da Carlo Gentile, alla presenza della presidente Rai Marinella Soldi, ha chiuso la 74esima edizione del Prix Italia, il Concorso internazionale promosso dalla Rai che premia il meglio delle produzioni tv, radio e web e che quest’anno si è svolto a Bari dal 4 all’8 ottobre. Un’edizione dedicata alla sostenibilità e realizzata in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione

“Una settimana all’insegna del buongusto, della bellezza, dell’arte televisiva declinata nella sua massima espressione. La Puglia ha trasmesso al mondo un messaggio di speranza, di accoglienza e di pace”, ha dichiarato il dirigente della Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia Rocco De Franchi.