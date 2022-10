La Puglia festeggia l'avvio dell'anno scolastico: gli studenti incontrano i militari della «Pinerolo»

I militari della 'Pinerolo' e gli studenti pugliesi hanno celebrato questa mattina l'apertura dell'anno scolastico con una cerimonia di Alzabandiera pubblica, simultaneamente in otto città della regione: Bari in Piazza San Nicola, Foggia in Piazza Italia (da dove arrivano queste immagini), Lecce presso i Giardini Pubblici Giuseppe Garibaldi, Barletta nell’Anfiteatro del Castello di Barletta, Trani presso la Villa Comunale, Altamura in Piazza Duomo, Manfredonia presso la Villa comunale, Bitonto in Piazza XXVI maggio 1734. L’evento è coordinato con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (USR Puglia).