Brindisi, il 12 parte il Salone Nautico. Emiliano: «Rivoluzione diporto, occasione per la formazione dei ragazzi»

«È lanciata la sfida della Puglia che vuole costruire la rivoluzione della nautica di diporto nel rispetto dell’ambiente, nella costruzione di legami e di valori perché chi va per mare unisce e non divide». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine della conferenza stampa di presentazione della 18esima edizione del Salone Nautico che si terrà a Brindisi dal 12 al 16 ottobre prossimi.

«La Regione Puglia - ha aggiunto - ha fortemente sostenuto questa edizione della Fiera nautica. Il luogo è stato scelto per le capacità delle imprese, per la bellezza e quantità di servizi che vengono assicurati dal porto di Brindisi, e questo per noi è elemento di grande importanza. Ma collegata a questa fiera c'è un distretto industriale e di servizi che legherà questa fiera alle aziende del turismo, alla formazione. Ci piacerebbe che la nautica pugliese avesse una particolare specializzazione in termini di telemedicina».