Word Press Photo, a Bari apre 65esima edizione con 134 vincitori

BARI - Sono 134 gli scatti vincitori della 65° edizione di World Press Photo, il concorso di fotogiornalismo internazionale che giunge in mostra a Bari, per il nono anno consecutivo, dal 30 settembre al 13 novembre 2022. La World Press Photo Exhibition torna ad essere ospitata nel teatro Margherita: a partire da quest’anno, il percorso espositivo non è più suddiviso nelle classiche otto categorie tematiche, ma segue una narrazione che procede secondo le aree geografiche del mondo. Per ciascuna delle sei aree geografiche di riferimento gli scatti sono poi suddivisi, a seconda della modalità di racconto utilizzata dall’autore, nelle categorie Foto singola, Storie, Progetti a lungo termine e Open Format. A partecipare al concorso fotografico sono state, quest’anno, 64.823 opere candidate, scattate da 4.066 fotografi provenienti da 130 paesi del mondo: si tratta di lavori realizzati per le maggiori testate giornalistiche internazionali.

L’immagine vincitrice del titolo di foto dell’anno 2022 è stata scattata dalla fotografa canadese Amber Bracken per il New York Times e riporta alla memoria il tragico ritrovamento dei corpi di 215 bambini in una tomba nei pressi della Kamloops Indian Residential School, in Canada, istituto costruito alla fine dell’Ottocento per accogliere i piccoli indigeni indiani. Ad aggiudicarsi il premio per la World Press Photo Story of the Year è stato, invece, il reporter australiano Matthew Abbott, con il lavoro dal titolo Salvare le foreste con il fuoco realizzato per National Geographic/PanosPictures.

«E' un momento importante per la città - ha detto il sindaco Antonio Decaro - questa mostra è una finestra sul mondo dove i più grandi fotoreporter portano le immagini di attualità rispetto a quello che sta accadendo. Dai cambiamenti climatici alle scene della guerra. Questa finestra si apre in più parti del pianeta. Cime porta questa mostra da tanto tempo nella nostra città, è stata la prima ad arrivare a Bari in questo spazio che continua ad essere a disposizione dei baresi e dei tanti turisti che ci vengono a visitare» conclude Decaro.

Vito Cramarossa, direttore di Cime, ha spiegato che la "mostra è frutto di un contest in cui i vincitori finiscono in questa esposizione che fa da riferimento per il fotogiornalismo mondiale». «Word press photo viaggia per 45 paesi in 120 città del mondo. Ci sono tante novità, su tutte la differenziazione delle immagini per territorio geografico. Anche le categorie saranno differenti, le abbiamo divise per forma tecnica. Ci saranno le foto singole. Le foto stories e i progetti fotografici a lungo termine. Presenti anche gli open form. Lo storytelling si ampia aggiungendo video con grafiche differenti al loro interno».

«Ospitare in Puglia per il nono anno consecutivo la World Press Photo Exhibition - ha dichiarato in un comunicato il presidente della Regione, Michele Emiliano - è certamente per noi un motivo di grande orgoglio. La Regione sostiene fortemente questo progetto culturale».