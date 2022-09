La Puglia brilla al Salone del Gusto di Torino

TORINO - «Bilancio più che positivo per la Puglia presente a Torino con tutta la sua biodiversità». Parola di Marcello Longo, presidente di Slow Food Puglia, all’indomani della chiusura dei lavori della quattordicesima edizione di “Terra Madre Salone del Gusto”, il grande evento internazionale dedicato al cibo buono, pulito e giusto.

«Tantissimi i pescatori, i contadini e i produttori del territorio che hanno portato a Terra Madre le loro testimonianze. Sono orgoglioso ed entusiasta di essere il timoniere di questa barca “Puglia” che, sì sta navigando in acque difficili, ma con la forza e la sicurezza a bordo di tanti bravissimi collaboratori. Fondamentale l’impegno della task force dei presìdi per la salvaguardia e il recupero delle nostre varietà». E a proposito di presìdi – fil rouge di questa edizione il tema della “rigenerazione” – in questi giorni sono state ufficializzate le cinque new entry pugliesi: il pane di Monte Sant’Angelo, la focaccia a libro di Sammichele di Bari, il confetto riccio di Francavilla Fontana, il colombino di Manduria e la capra jonica, originaria della penisola salentina che insieme alla cozza nera di Taranto hanno fatto di recente il loro ingresso nell’elenco dei presìdi Slow Food di Puglia. «Le reti che utilizziamo sono biodegradabili e in pochi anni si dissolvono completamente nell’ambiente –; ha detto Luciano Carriero, presidente della cooperativa mitilicoltori tarantini che raggruppa 34 piccoli produttori del Mar Piccolo – abbiamo testato questo materiale nel nostro mare con ottimi risultati; siamo gli unici ad allevare le cozze in un’oasi protetta. Grazie a Slow Food abbiamo visto la luce in fondo al tunnel perché per tanti anni la mitilicoltura a Taranto è stata maltrattata e abbiamo pagato le conseguenze di una cattiva pubblicità legata ai problemi ambientali della città».

La regina nera di Taranto, nell’ambito del progetto “Fishing Labs”, sarà anche protagonista di un gemellaggio con le cozze affumicate “Tigri”, prodotte dalla comunità di donne marocchine rappresentata al Salone da Yamma Agaliu, referente della cooperativa Tigri femmes. Da Taranto a Manduria dove tre produttori portano in alto il nome del colombino con una ricetta antica risalente agli anni Cinquanta. «All’epoca il colombino veniva consumato in occasione della festa patronale, adesso viene apprezzato durante tutto l’anno», ha raccontato il produttore Giuseppe Greco, che ha illustrato a Torino la qualità delle materie prime con cui viene preparato il gustoso dolce di pasta sfoglia. Le attività e gli appuntamenti del ricco programma hanno registrato la massiccia presenza degli stranieri, fra stampa e addetti ai lavori, con una Puglia impegnata in tre laboratori al giorno e nelle cene territoriali, «sempre sold-out», ha detto, soddisfatto, Longo. Non è mancato lo spazio dedicato alla solidarietà e alla beneficenza: «Abbiamo partecipato a un momento dedicato all’Ucraina per sostenere le comunità Slow Food del luogo; un’iniziativa che ha sancito il contributo concreto della nostra regione alla comunità ucraina», ha concluso il presidente.