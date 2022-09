Carabinieri: Mineo nuovo comandante reparto operativo a Bari

BARI - «Cambiamo per continuare. Ringrazio il colonnello Di Stefano che mi ha preceduto. È la prima volta che ricopro un incarico da un punto di vista investigativo così impegnativo». Lo ha detto il tenente colonnello Dario Mineo, nuovo comandante del reparto operativo di Bari, nel corso del suo primo incontro con la stampa che si è tenuto nella caserma "Chiaffredo Bergia» di Bari, alla presenza del comandante provinciale Francesco De Marchis, e del nuovo responsabile del Nucleo Radiomobile di Bari, stato presentato anche il maggiore Francesco Esposito. Mineo subentra al colonnello Vincenzo Di Stefano, mentre Esposito prende il posto del tenente colonnello Dario Allegretti.

Mineo, 42enne, proviene dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma dove ha rivestito il ruolo di maggiore e tenente colonnello. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, ha frequentato il Senior Course di 'Nato Defense Collegè, la scuola militare internazionale della Nato. Il maggiore Esposito, 34 enne nato ad Agropoli (Salerno), ha conseguito le lauree in Giurisprudenza, Scienze dei Servizi Giuridici per Operatore Giudiziario e Criminologico, nonché Scienze della Sicurezza interna ed esterna. Tra gli incarichi ricoperti nel corso della sua carriera quello di Comandante di plotone per l’allora 11esimo Battaglione Carabinieri Puglia di Bari.