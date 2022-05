Gucci Cosmogonie: evento stellare. Ecco il videomapping a Castel Del Monte

ANDRIA - Gucci sceglie Castel Del Monte in Puglia per presentare la sua nuova sfilata e l'evento riscuote un grandissimo successo. L'evento dal titolo Cosmogonie ha come tema portante le stelle ed è stato davvero stellare: la maison ha trasformato il castello ottagonale di Federico II che si erge ad Andria, in un maxi schermo dove sono state proiettate in videomapping le costellazioni. Ecco il video con gli highlights della manifestazione.

Tanti gli ospiti di casa nostra ma anche stranieri presenti all'evento esclusivo. Su tutti i Maneskin che hanno infiammato l'after show dopo il défilé.