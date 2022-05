Sfilata Gucci, l'after party si anima con i Maneskin sul palco di Andria

ANDRIA - Non solo la sfilata con la collezione "Cosmogonie" presentata in anteprima mondiale, ma anche l'after party con ospiti di rilevanza internazionale. L'evento della maison Gucci è destinato a lasciare il segno nella storia della città di Andria e dell'intero territorio regionale. Non solo attori e attrici, modelli e modelle, buyers e miliardari provenienti da tutto il mondo, ma anche cantanti che si sono esibiti nello spettacolo, organizzato subito dopo la sfilata nella tenuta Montegusto, ai piedi di Castel del Monte. E' stato sempre il maniero federiciano il protagonista dell'evento: prima ospitando la passerella della sfilata, e poi fungendo da scenografia del palco che ha visto protagonista la band internazionale del momento.

I Maneskin, infatti, sono stati gli ospiti di punta del party che si è prolungato fino a tarda sera, approfittando anche della confortevole temperatura climatica. Appena saliti sul palco, si è animata la festa, a ritmo di rock sulle note di "Beggin", con i cellulari degli invitati pronti a riprendere il momento. E non poteva essere diversamente, visto che già dalla sera di domenica l'arrivo della band aveva portato centinaia di fan all'ingresso dell'albergo di Trani, dove hanno alloggiato per un giorno, con tanto di tintarella e bagno nella spiaggetta privata della struttura ricettiva.

(video d'apertura di Ezio Candido)