"Cosmogonie", la sfilata di Gucci rende magico Castel del Monte

ANDRIA - Si chiama "Cosmogonie" la collezione che la maison Gucci presenta in anteprima mondiale a Castel del Monte. Cosmogonie, ovvero la disciplina astronomica che studia l'origine e la formazione dell'Universo, e non a caso il maniero federiciano è da sempre collegato ad alcune teorie astronomiche che ruotano intorno al numero 8. Il debutto dei capi disegnati da Alessandro Michele, avranno come passerella il monumento patrimonio dell'Unesco, che per l'occasione ospiterà vip, buyers e fashion blogger di tutto il mondo. L'attesa sfilata arriva al culmine di una settimana, in cui la gigantesca macchina organizzativa ha fatto diventare Castel del Monte la nuova icona della moda mondiale. Ecco la diretta dell'evento, dalla pagina Facebook della maison Gucci