Sciopero ex Ilva a Taranto, l'Ad Morselli faccia a faccia con i lavoratori in protesta

TARANTO - Mentre è in corso lo sciopero di 24 ore dei dipendenti diretti dello stabilimento di Taranto di Acciaierie d’Italia, di Ilva in As e dell’appalto proclamato dal Consiglio di fabbrica Fim, Fiom, Uilm e Usb e in maniera separata dall’Ugl Metalmeccanici, Lucia Morselli, amministratore delegato di Acciaierie d'Italia, è uscita per un confronto con i lavoratori, ascoltando le loro parole in un bel faccia a faccia.

«Vai via» hanno urlato alcuni manifestanti. Uno dei sindacalisti presenti ha detto dal megafono che «se qualcuno è venuto qua per provocare i lavoratori ha sbagliato, noi continueremo a fare la nostra manifestazione. Se è venuta qua perché è stata abituata da altre parti per avere un dialogo con i lavoratori quando questi manifestano per strada, noi oggi con lei non dialoghiamo».

Fim, Fiom, Uilm e Usb, ha aggiunto il rappresentante sindacale, «sono stati sempre disponibili al dialogo, solo che i dialoghi si fanno nelle sedi opportune, come al Ministero dello Sviluppo Economico che aveva dato delle garanzie ai 1.700 lavoratori di Ilva in As e ora le sta facendo togliere da chi è venuto qui per dialogare. Da parte dei lavoratori c'è la disponibilità a fare gli incontri in sede istituzionale e poi ognuno prenderà la sua decisione. Ma oggi si sciopera, non si parla con nessuno e stiamo qui fino a mezzanotte».