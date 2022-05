Le Frecce Tricolori solcano i cieli di Bari e il boato si sente

BARI - I cieli di Bari sono solcati dalle Frecce Tricolori: l'esercitazione ufficiale prima dello show di domenica 8 maggio per la Festa di San Nicola nel capoluogo pugliese, sta riecheggiando in tutta la città. Il boato si sente forte e chiaro. E voi avete puntato gli occhi sul Lungomare? Per chi non può ascoltare e vedere la performance, ecco un piccolo video riassuntivo.