Vela, è di nuovo il tempo della Est 105 Bari-Montenegro

BARI - A due anni di distanza per la pandemia Covid, riecco uno degli eventi velistici più attesi della stagione: la regata Est105 Bari-Montenegro, giunta alla XV^ edizione. L’evento è organizzato dall’associazione Amici della Vela Puglia, in collaborazione con il CUS BARI, in partnership con Portonovi Yacht Club e con il sostegno dell’agenzia regionale per il turismo, Pugliapromozione.

Start giovedì 26 maggio, alle 11.30 dal lungomare dus di Bari. Arrivo alle Bocche di Cattaro, località sulla sponda opposta dell'Adriatico. La regata sarà accompagnata da una serie di eventi collaterali, tra cui la mostra multimediale Est105, in programma dal 20 al 23 maggio nel Fortino Sant’Antonio di Bari, che ripercorrerà attraverso documenti fotografici e filmati la storia della competizione.

I dettagli della manifestazione sono stati presentati nella sala conferenze De Trizio dell'ex Palazzo delle Poste di Bari: ecco le parole dell'assessore Petruzzelli.